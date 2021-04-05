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Караваев: «Все доработали и завершили момент голом»

05 Апреля 2021, 22:01,

Лучший футболист матча «Зенит» - «Химки» (2:0) Вячеслав Караваев поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Все матчи тяжелые, естественно, все играют от ножа. Хорошо, что удалось забить в первом тайме, чуть раскрепостить игру. Уже во втором тайме, я думаю, играли все равно лучше. Надо было забить свои моменты, не забили, но в концовке все-таки довели дело до победы. Самое главное - три очка.

- Ваш мяч в самом конце первого тайма получился таким рабочим. Давайте вспомним этот эпизод.

- Да, там все молодцы, и Артём Дзюба поборолся, такую микротравму получил. Все молодцы, все поборолись Дуглас должен был забивать. Все доработали и завершили момент голом.

- Не было ли усталости у вас и других футболистов, приехавших из сборных? Все-таки был такой напряженный график в последние недели

- Да нет, все хорошо, в Европе все играют через два дня на третий, никаких проблем нет. Мы должны также привыкать играть в таком графике. Мы не жалуемся, играем. Я считаю, что чем больше игр, тем лучше.

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Зенит, Вячеслав Караваев
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Комментарии (1)
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Zenituwka
05 Апреля 2021, 22:06

Караваев молодчага. Очень хочу Нравится, всегда заряжен на игру. Потенциал есть у парня. Если прибавит - будет отличный игрок.

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