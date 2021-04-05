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Семак: «Рады, что есть хотя бы такое поле, потому что на базе у нас их полное отсутствие»

05 Апреля 2021, 21:41,

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции после матча с «Химками» (2:0) рассказал о проблеме с полями.

- С трибуны если смотреть на поле, кажется, что оно худшее в этом сезоне. Как вам поле? Сказалось ли оно сегодня на игре команды?

- Поле какое есть. Конечно, оно далеко не идеальное, но играть на нем можно, что мы и делаем. Здесь это не моя зона ответственности. Хотелось бы поля лучше и на тренировочной базе, там у нас вообще полей нет. Рады, что есть хотя бы такое поле, потому что на базе у нас их полное отсутствие.

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Зенит, Сергей Семак
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