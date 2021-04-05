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Семак: «Что касается проблем, это реализация, надо было забивать больше»

05 Апреля 2021, 21:36,

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции подвёл итоги матча с «Химками» (2:0).

- Интересный довольно нервный матч, конечно, перед матчем наши конкуренты сократили разрыв в турнирной таблице, нам никак нельзя было дома терять очки. По качеству игры я абсолютно доволен. Что касается проблем, это реализация, надо было забивать больше, хотя «Химки» не так много и пропускают. Забили два, могли забить больше. Если бы забили раньше, естественно, концовка была бы не такая нервная, потому что любой дальний удар, рикошет, навес мог привести к забитому мячу. Отсюда такая достаточно нервная и напряженная ситуация, которая была до второго нашего забитого мяча. В целом хорошая игра, хорошая победа, ребята сегодня молодцы.

- Что вы сказали в перерыве команде? Показалось, что «Зенит» стал играть осторожнее, по счету. Так ли это?

- Нет, это не так абсолютно, мы продолжали играть. Если на каком-то отрезке кто-то функционально чуть-чуть подустал, естественно, это отражается на действиях всей команды. Были такие моменты, когда команда брала некоторую передышку, но я думаю, в обороне и атаке сыграли хорошо.

- Вы сказали, что есть проблемы с реализацией. Как ведется работа над ее улучшением, как ее улучшить?

- Надо работать, мы работаем на тренировках над завершением, забивает много, но можем забивать еще больше. Над этим компонентом надо дальше трудиться, другого пути нет.

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Зенит, Сергей Семак
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