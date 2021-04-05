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Черевченко: «У нас команда очень глубоко села изначально, хотя мы просили их о другом»

05 Апреля 2021, 22:13,

Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко подвёл итоги матча с «Зенитом» (0:2) в эфире канала «Матч Премьер».

- Последние минут 15 первого тайма получились достаточно тяжелыми для вашей команды, перестал держаться мяч. С чем вы это связываете?

- Потому что «Зенит» был побыстрее в середине поля. Самое главное, что мы еще и подборы проиграли, очень много мячей именно в средней зоне. У нас команда очень глубоко села изначально, хотя мы просили их о другом. Но будем делать выводы, разговаривать. До следующей игры есть время. Укажем на ошибки.

- С Сергеем Семаком у вас был достаточно такой эмоциональный диалог был в первом тайме после обсуждения незасчитанного мяча Азмуна. О чем там шла речь?

- Про жизнь разговаривали просто. Про отмененный гол. Я ему говорил, что там была игра локтем, а Богданыч немножко свое видение высказал. Каждый тренер  видит то, что хочет видеть.

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Химки, Игорь Черевченко
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