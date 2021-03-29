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Дядюн: «Надо просто пахать и не думать о том, что месяц-два не буду вылезать из зала»

29 Марта 2021, 21:34,

Форвард «Химок» Владимир Дядюн рискует пропустить остаток сезона, получив зимой травму крестообразных связок. 32-летний футболист излучает оптимизм после удачной операции на колене, отмечая, что наконец-то получает нормальные нагрузки в тренажерном зале.

- Сейчас все зависит от меня, начинается ежедневная рутинная работа. Надо просто пахать и не думать о том, что месяц-два не буду вылезать из зала, - заявил Дядюн в интервью клубному сайту.

В текущем сезоне Дядюн отыграл 15 матчей в составе «Химок». В его карьере есть периоды выступлений в составе «Рубина», «Томи», «Спартака» из Нальчика, московского «Динамо», «Ростова» и «Балтики».
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Химки, Владимир Дядюн
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