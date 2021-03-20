Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Геркус: «Зенит» практически обеспечил себе чемпионство»

20 Марта 2021, 15:52,

Экс-гендиректор московского «Локомотива» Илья Геркус поделился мнением о чемпионской гонке в российской Премьер-лиге.

«Зенит» практически обеспечил себе чемпионство. Клуб из 12 возможных очков этой весной набрал семь. Поражение от «Рубина» и ничья с «Ростовом» чуть уменьшили его шансы, но в целом «Зенит» уверенно идет к титулу», - написал Геркус в своем телеграм-канале.

За семь туров до финиша чемпионата России подопечные Сергея Семака имеют в своем активе 48 баллов и занимают первое место в турнирной таблице. Отрыв от идущего вторым «Спартака» составляет четыре очка.

В следующем туре Премьер-лиги «сине-бело-голубые» сыграют на своем поле с «Химками». Матч пройдет пятого апреля.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Зенит, Илья Геркус
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (2)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
ингерман
20 Марта 2021, 16:39

ай зубы заговариваец.. )))

0
Попов Владимир
20 Марта 2021, 16:35

Герпес опять несет ахинею.На кол его

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Клопп против Зидана, Левандовски против Мбаппе: Кто пройдёт в полуфинал Лиги чемпионов
Клопп против Зидана, Левандовски против Мбаппе: Кто пройдёт в полуфинал Лиги чемпионов
«Бавария» против «ПСЖ» и другие пары 1/4 финала Лиги чемпионов
«Бавария» против «ПСЖ» и другие пары 1/4 финала Лиги чемпионов
Запоротый пенальти Дзюбы, удаление Ахметова, ВАР, дуплет Вендела и хороший дебют Бохинена: «Зенит» показал ЦСКА, кто в Премьер-лиге главный
Запоротый пенальти Дзюбы, удаление Ахметова, ВАР, дуплет Вендела и хороший дебют Бохинена: «Зенит» показал ЦСКА, кто в Премьер-лиге главный
«МЮ» в скучном поединке победил в гостях «Милан» и прошёл дальше
«МЮ» в скучном поединке победил в гостях «Милан» и прошёл дальше
«Реал» легко обыграл «Аталанту» и пробился в 1/4 финала Лиги чемпионов
«Реал» легко обыграл «Аталанту» и пробился в 1/4 финала Лиги чемпионов


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 10000 Обзор Играть
7 Бонус: 19500 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола