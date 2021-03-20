Геркус: «Зенит» практически обеспечил себе чемпионство»

Экс-гендиректор московского «Локомотива» Илья Геркус поделился мнением о чемпионской гонке в российской Премьер-лиге.

«Зенит» практически обеспечил себе чемпионство. Клуб из 12 возможных очков этой весной набрал семь. Поражение от «Рубина» и ничья с «Ростовом» чуть уменьшили его шансы, но в целом «Зенит» уверенно идет к титулу», - написал Геркус в своем телеграм-канале.

За семь туров до финиша чемпионата России подопечные Сергея Семака имеют в своем активе 48 баллов и занимают первое место в турнирной таблице. Отрыв от идущего вторым «Спартака» составляет четыре очка.

В следующем туре Премьер-лиги «сине-бело-голубые» сыграют на своем поле с «Химками». Матч пройдет пятого апреля.