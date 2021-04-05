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Черевченко: «Зенит» заслуженно победил, но в то же время у меня нет к футболистам вопросов по самоотдаче и желанию играть»

05 Апреля 2021, 21:27,

Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко на пресс-конференции подвёл итоги матча с «Зенитом» (0:2).

- Я скажу кратко, что «Зенит» заслуженно победил, но в то же время у меня нет к футболистам вопросов по самоотдаче и желанию играть. Да, были ошибки, плохо держался мяч в средней зоне. Такой результат, 0:2.

- Во втором тайме характер игры несколько поменялся, особенно в его начале. Как вы прокомментируете этот факт, ожидали ли вы, что «Зенит» позволил «Химкам» поддавить, или это «Химки» заставили соперника отойти назад?

- У нас был разговор в раздевалке в перерыве, мы ребятам сказали, чтоб они выше поднимались и больше прессинговали. Это заставил делать счет, нам надо было отыгрываться. С такими командами  приятно играть, потому что они сами играют и другим дают.

- Какой был план на игру, за счет чего изначально планировали достичь перевеса над соперником?

- Изначально хотели играть вторым номером и быстро выбегать в ответные атаки. Было бы глупо с «Зенитом» играть первым номером. То, что сделали поправки, стали выше играть.

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Химки, Игорь Черевченко
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