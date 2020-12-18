Ганчаренко оценил выступление ЦСКА в осенней части РПЛ

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18 Декабря 2020, 11:24,
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Наставник московского ЦСКА Виктор Ганчаренко подвел итоги осенней части российской Премьер-лиги.
«Неудачей это назвать нельзя. Мы какое-то время лидировали, хотели бы быть на первом месте, но «Зенит» в сейчас более опытная команда. Несмотря на это, мы стали лучше по сравнению с прошлым сезоном», - передает слова белорусского специалиста пресс-служба московского клуба.
Напомним, что вчера, 17-го декабря, ЦСКА отпраздновал гостевую победу над «Ростовом» со счетом 3:1. После 19 туров чемпионата России «армейцы» набрали 37 очков и располагаются на второй позиции в турнирной таблице.
Следующий поединок подопечные Ганчаренко проведут на выезде против «Локомотива». Матч пройдет 27-го февраля.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: ЦСКА Москва, Виктор Ганчаренко