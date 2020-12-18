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Ганчаренко оценил выступление ЦСКА в осенней части РПЛ

18 Декабря 2020, 11:24,

Global Look Press

Наставник московского ЦСКА Виктор Ганчаренко подвел итоги осенней части российской Премьер-лиги.

«Неудачей это назвать нельзя. Мы какое-то время лидировали, хотели бы быть на первом месте, но «Зенит» в сейчас более опытная команда. Несмотря на это, мы стали лучше по сравнению с прошлым сезоном», - передает слова белорусского специалиста пресс-служба московского клуба.

Напомним, что вчера, 17-го декабря, ЦСКА отпраздновал гостевую победу над «Ростовом» со счетом 3:1. После 19 туров чемпионата России «армейцы» набрали 37 очков и располагаются на второй позиции в турнирной таблице.

Следующий поединок подопечные Ганчаренко проведут на выезде против «Локомотива». Матч пройдет 27-го февраля.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: ЦСКА Москва, Виктор Ганчаренко
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