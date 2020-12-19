«Ростов» посвятил видео Карпину, тренер три года назад возглавил команду

Ровно три года назад, 19-го декабря 2017-го года, Валерий Карпин был назначен главным тренером «Ростова». Специально к этому событию пресс-служба клуба представила видеоролик с нарезкой моментов при участии 51-летнего специалиста.

«Валерий Георгиевич зачастую очень эмоционален! Это, безусловно, помогает команде настраиваться и показывать хороший футбол», - гласит сообщение клуба.

В последнем матче перед зимним перерывом подопечные Валерия Карпина на своем поле принимали московский ЦСКА. Встреча завершилась поражением хозяев со счетом 1:3.

По итогам 19 туров «Ростов» занимает пятое место в таблице РПЛ.