Василий Березуцкий: «Сейчас футболисты не так много пьют»

Тренер ЦСКА Василий Березуцкий на канале Василия Конова в YouTube поделился отношением к спиртному.

- Пьют ли футболисты? Как обычные люди, могут выпить, могут не выпить, сейчас уже все немножко изменилось, сейчас футболисты ведут здоровый образ жизни и не так много пьют. Все-таки футболисты с другого мира, и там вообще с другого века. Я видел футболистов, которые вообще все время пьют. Но сейчас такого нет, я сам не пил, например, вообще в сезоне с 27-28 лет вообще не притрагивался к алкоголю, потому что понимал, что это мне мешает.

- А в отпуске?

- А в отпуске притрагивался. Мог пофеерить неделечку, да. Представь, что ты не пьешь 6 месяцев, пофеерил, потом опять на путь истинный.

- Бывало такое, что с утра просыпаешься и не помнишь, что накануне было?

- Конечно. Ну как не помнишь? Можешь половину не помнить, но какую-то часть… Бывало, конечно.

- Во сколько попробовал?

- Попробовал, мне кажется, лет в 16. Причем это была 100% какая-то плохая водка. Что могут дети там себе позволить? Пошли там без родителей на Новый год что-то купили, спрятали, выпили. Один блюет, я где-то шлялся и спать лег. Было ужасно плохо. Потом понятно, если тебе плохо, ты не пьешь там год.