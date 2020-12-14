Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Василий Березуцкий: «Сейчас футболисты не так много пьют»

14 Декабря 2020, 19:22,

LiveSport.Ru

Тренер ЦСКА Василий Березуцкий на канале Василия Конова в YouTube поделился отношением к спиртному.

- Пьют ли футболисты? Как обычные люди, могут выпить, могут не выпить, сейчас уже все немножко изменилось, сейчас футболисты ведут здоровый образ жизни и не так много пьют. Все-таки футболисты с другого мира,  и там вообще с другого века. Я видел футболистов, которые вообще все время пьют. Но сейчас такого нет, я сам не пил, например, вообще в сезоне с 27-28 лет вообще не притрагивался к алкоголю, потому что понимал, что это мне мешает.

- А в отпуске?

- А в отпуске притрагивался. Мог пофеерить неделечку, да. Представь, что ты не пьешь 6 месяцев, пофеерил, потом опять на путь истинный.

- Бывало такое, что с утра просыпаешься и не помнишь, что накануне было?

- Конечно. Ну как не помнишь? Можешь половину не помнить, но какую-то часть… Бывало, конечно.

- Во сколько попробовал?

- Попробовал, мне кажется, лет в 16. Причем это была 100% какая-то плохая водка. Что могут дети там себе позволить? Пошли там без родителей на Новый год что-то купили, спрятали, выпили. Один блюет, я где-то шлялся и спать лег. Было ужасно плохо. Потом понятно, если тебе плохо, ты не пьешь там год.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: ЦСКА Москва, Василий Березуцкий
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Шок на «Камп Ноу»: Роналду разгромил Месси, «Ювентус» обошёл «Барселону»
Шок на «Камп Ноу»: Роналду разгромил Месси, «Ювентус» обошёл «Барселону»
«Зенит» остался с одним очком: Витсель добил «своих» в Санкт-Петербурге
«Зенит» остался с одним очком: Витсель добил «своих» в Санкт-Петербурге
Пятёрочка выручает! «Краснодар» воспользовался комедией ошибок «Локомотива»
Пятёрочка выручает! «Краснодар» воспользовался комедией ошибок «Локомотива»
Российский «Ибрагимович» не вытащил: «Спартак» тускло проиграл своему «любимому» «Сочи»
Российский «Ибрагимович» не вытащил: «Спартак» тускло проиграл своему «любимому» «Сочи»
«Парма» с Эрнани не без помощи удачи отобрала очки у «Милана»
«Парма» с Эрнани не без помощи удачи отобрала очки у «Милана»


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
3 Бонус: 15000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 19500 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола