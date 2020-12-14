Василий Березуцкий - о работе в «Витессе»: «Тяжело всегда ментально в иностранном клубе»

Тренер ЦСКА Василий Березуцкий на канале Василия Конова в YouTube вспомнил голландский этап работы с Леонидом Слуцким.

- Почему у Слуцкого после ЦСКА не получилось нигде?

- Тяжело, тяжело всегда ментально в иностранном клубе. Это язык, ментальность, много еще каких-то вещей. Я бы не сказал, что на моей памяти в моей карьере иностранные тренеры как-то отличались или были сильнее российских.

- Над переездом в Голландию долго думали?

- Нет, фактически сразу согласились, мы готовились к этому и были готовы. Подучили чуть английский.

- Английский начали учить именно из-за этого?

- Я знал его ломано, и сейчас, в принципе, ломано без грамматики, с каким-то набором слов, когда можно изъясниться. Лёха получше знает английский, все-таки он более усидчивый в этом плане. Для меня грамматика - это просто что-то невыносимое.

- Леонид Викторович говорил, что с голландцами невозможно дружить. Если с англичанами получалось, то с голландцами нет.

- Я этого не заметил, спокойно относился. К тому же я в Англии не был, в «Халле» мы не были, поэтому мне сложно сказать. Я никогда не находился в Англии очень долго больше 10 дней или недели.

- Еще Слуцкий говорил, что один из минусов - работа по часам, и если у кого-то закончился рабочий день, то найти невозможно. Никто просто не ответит на телефонный звонок.

- Это да, социалка определенная. Ты работаешь по какому-то времени, можешь по стрессу взять какой-то отпуск, это считается нормальным и для меня тоже. Я считаю, так это и должно работать.

- Сильно Леонид Викторович рефлексировал, что не получается? Или с пониманием?

- С пониманием, он главный тренер, а любой главный тренер понимает, что в определенный момент может уйти, может быть уволен, если нет какого-то результата. Каждый тренер должен к этому относиться спокойно с пониманием. Даже команда и люди тоже. У тебя получается, ты переходишь в другой клуб, у тебя не получается, потом опять получается. Мы можем это видеть по лучшим тренерам в мире.

- Что удивило больше всего в Голландии?

- Какой-то быт, ритм жизни, который очень правильный и размеренный. Ты к этому привыкаешь достаточно быстро, когда у тебя все по правилам, все четко, никто не нарушает закон даже в каких-то мелких деталях. Например, как народ относится к своей стране, не только определенными бравадами и криками, что там они патриоты. Они покупают голландские продукты, они знают, что они качественные. Все это видно в отношении, никто не будет на улице что-то кидать, все выкинут аккуратно.