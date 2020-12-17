Три неожиданных героя: Кто позволил ЦСКА завершить год уверенной победой в Ростове

Оценки футболистам Виктора Ганчаренко

После ноябрьской паузы на матчи сборных ЦСКА предстояло провести восемь матчей до зимнего перерыва. Самый сложный соперник ждал в последнем из них – «Ростов» на выезде. И только в последнем из них ЦСКА сумел победить. Команда – парадокс. А ещё смешнее тот факт, что ужасная серия «армейцем» длилась от «Ростова» до «Ростова». В матче 14-го тура РПЛ обыграли подопечных Карпина со счётом 2:0, затем четыре раза вничью сыграли, трижды проиграли, вылетели из Лиги Европы и перед зимними каникулами наконец победили. Опять «Ростов», и опять с разницей в два мяча.

Статистика матча: владение мячом – 52:48, удары по воротам - 11:17, в створ – 4:8, угловые – 1:2. Цифры показывают, что победа ЦСКА закономерна, но вот герои матча – очень неожиданные. «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам Виктора Ганчаренко.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

ЦСКА МОСКВА

ИГОРЬ АКИНФЕЕВ – 6,0. Атака «Ростова» выглядела беззубо, так и не поставив неразрешимых задач перед Акинфеевым. В компенсированное время заталкивали в пустые с метра – там без шансов. А до этого били слабовато, Игорь спокойно фиксировал удары с дальней дистанции, отыграв без серьёзных сейвов.

ГЕОРГИЙ ЩЕННИКОВ – 5,0. В этом матче сложно кому-то из «армейцев» предъявлять претензии, но фланги обороны заслужили оценки ниже среднего. Щенников ещё в первом тайме допустил кикс, приведший к опасной контратаке «Ростова». А в компенсированное время просто стоял и смотрел, как его оппонент делает голевую скидку.

ХЁРДУР МАГНУССОН – 8,0. А вот центр обороны выглядел куда лучше. Особенно Магнуссон, наглухо закрывший Полоза. Хёрдур выиграл 4 единоборства из 5, сделал 2 перехвата и 12 раз начинал атаки точной передачей на длинную дистанцию. Приправил всё классным ассистом на Фёдора Чалова.

ИГОРЬ ДИВЕЕВ – 7,0. Дивеев тоже выиграл почти всю борьбу (3 эпизода из 4), но с манёвренным Ерёменко ему пришлось помучиться. Игорь снимал весь верх, иногда не доставало резкости внизу. И ещё из небольших недочётов – многовато неточных передач для центрального защитника.

МАРИО ФЕРНАНДЕС – 5,5. После выздоровления Марио не впечатляет именно в оборонительной работе. Подключается всё также здорово и своевременно (4 обостряющие передачи отдал), но помешать навесить Ерёменко (так пришёл гол) или пробить Байрамяну не успевает. К тому же, трижды прошли соперники на дриблинге Марио Фернандеса.

АЛАН ДЗАГОЕВ – 7,0. Как всегда, с огоньком и «умом» играет Алан. Успевал действовать от своей штрафной до чужой, дважды мяч отобрал, трижды штрафной удар заработал, в сумбуре сумел сориентироваться и шикарно выкатить мяч на второй гол Чалову.

ИЛЬЗАТ АХМЕТОВ – 6,5. В полной мере против опорной зоны «Ростова» не удалось сразиться из-за травмы Норманна, но ЦСКА доминировал на этом участке поля, а Ильзат приложил руку к локальной победе. Играл больше на разрушение, собрав пять отборов и три перехвата. Хорошие показатели.

НАИР ТИКНИЗЯН – 8,0. Второй (после Магнуссона) из удивительных героев матча. Своей активностью Наир создал первый гол – помог в прессинге и отборе Влашичу, а потом и второй – выкатил для прострела Дзагоеву. Но удивительным образом остался без ассиста в протоколе. Сегодняшнюю полезность Тикнизяна можно выразить следующими цифрами – 4 обостряющие передачи, 5 отборов, 3 перехвата.

НИКОЛА ВЛАШИЧ – 6,5. А вот ещё удивительный факт – против «Ростова» Влашич был одним из слабых звеньев атакующей группы. Показал класс голевой передачей на Чалова, но затем сбавил в активности, явно уступив по влиянию на игру Тикнизяну и тому же Чалову. Шесть раз из семи потерял мяч в дриблинге, проиграл 14 (!) единоборств из 17.

ЧИДЕРА ЭДЖУКЕ – 6,0. Пожалуй, только Эджуке носился бесполезнее Влашича сегодня. Но тут совершенно без сюрпризов. Есть финты, есть развороты на месте, но нет острого продолжения атаки. Чидера трижды обыграл соперника, однако обостряющих кроссов не сделал.

ФЁДОР ЧАЛОВ – 9,0. Раз в год и… Не будем иронизировать. Феноменальный матч выдал Чалов в Ростове. Раскрутил двух защитников и точным ударом счёт открыл, ловко выскочил на прострел, классно замкнул кросс ударом в противоход. Все козыри засветил Чалов, добив ещё парой сольных проходов. Три удара в створ – три гола. За 16 матчей до этого Фёдор забил на один меньше.

КРИСТИЯН БИСТРОВИЧ – б/о.

АРНОР СИГУРДССОН – б/о.

АДОЛЬФО ГАЙЧ – б/о.