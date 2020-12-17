Карпин: «Нам почему-то очень нужно было закончить тот чемпионат, чтобы было скомкано все остальное»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин подвёл итоги матча с ЦСКА (1:3) в эфире канала «Матч Премьер».

- Вы уже отметили, что трех человек заменили из-за травм. Уже известен характер повреждений? Насколько травмы серьезные?

- Пока, естественно, что непонятно. Похоже на задние мышцы. За четыре дня две игры на тяжелом поле, с «Ахматом» было тяжелое поле, мягкое, вязкое, сегодня было тяжелое поле. Поэтому повлияло тоже. Ну и то, что конец этого года наконец-то. По поводу травм говорили все кому не лень. К сожалению, никто не хотел прислушиваться, хотели закончить тот чемпионат. Нам почему-то очень нужно было закончить тот чемпионат, чтобы было скомкано все остальное. А потом говорят про еврокубки какие-то. Бельгия и Франция не заканчивали чемпионат и нормально себя чувствуют. Нам надо было кровь из носа закончить играть через два на третий, через три на четвертый, а потом без предсезонки продолжить в том же режиме, а потом мы еще что-то хотим еще. Эти вопросы не ко мне, а к тем, кто хотел этот чемпионат закончить.