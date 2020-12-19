Пять лучших игроков ЦСКА в первой части сезона

Промежуточные итоги чемпионата России для футболистов московского ЦСКА

На втором месте московские «армейцы» завершили первую часть сезона. Нестабильность – черта любого российского клуба, но такие качели как у ЦСКА не удавались более никому. То пять побед подряд, половина из которых разгромами. То семь матчей без побед с унылыми ничьими и домашними поражениями против очень средних клубов. Естественно, болтало ЦСКА и по турнирной таблице: выбирались на первое место, почти сразу падали на четвёртое, завершили 19-й тур вторыми. Виктор Ганчаренко то уходит, то остаётся, слухи даже сами себе часто противоречат.

В такой турбулентной обстановке выбрать пять лучших игроков ещё сложнее, но мы постараемся вспомнить все заслуги «армейцев». «Евро-футбол.ру» представляет свой субъективный рейтинг.

5. Константин Кучаев

Вот как раз яркий представитель всплеска на определённом отрезке. На старте сезона казалось, что атака ЦСКА не может существовать без Кучаев. Константин носился по правому краю, идеально поддерживая комбинационный футбол и успевая в завершении. Победные голы «Ахмату», «Химкам» и «Ростову», ничья с «Краснодаром», мячи в победных матчах против «Тамбова» и «Динамо». Целых шесть голов на бомбардирском счету Кучаева набралось за два месяца (Чалов даже с хет-триком «Ростову» собрал всего 5). Готовый игрок для сборной России, сказали все. Но тут-то и напал спад. В начале ноября Константин собрал один-два хороших матча, а потом уже мог претендовать на антирейтинг. Но за феноменальную первую треть сезона нельзя не отметить Кучаева.

Embed from Getty Images

4. Марио Фернандес

Даже Марио Фернандеса подкосила нестабильность ЦСКА. После травмы русский бразилец забыл как обороняться. Ничьи 2:2 с «Уралом» и «Химками» стали ярким показателем его вялых действий в обороне, даже Ерёменко в проигранном матче на гол навесил из-под Фернандеса. В атаке Марио всё также хорош, его подключения оживили правый фланг, явно заскучавший без бразильца. Кстати, Кучаев начал проваливать матчи как раз тогда, когда выбыл Фернандес, прослеживается закономерность. Марио даже со слабой оборонительной работой зимой, всё равно хорош по общей статистике. В среднем у него по два отбора и два перехвата за матч РПЛ. И столько же ключевых передач за 90 минут. На голом классе выезжает Марио Фернандес, гроссмейстерскую планку удерживая.

3. Константин Марадишвили

Второй Константин – антипод Кучаева. Марадишвили долго запрягал, но поехал просто феноменально. Ганчаренко отправил его на правый фланг обороны, он успевал в отборе и затмевал того же Кучаева подключениями в атаку. Гончаренко определял Марадишвили в центр поля, там Константин вдвое перебегал Облякова, совершая невероятный объём работы. Очень подвижен, моторен, неуступчив. В среднем по 2,5 отбора за матч и два перехвата – отличные показатели. А главное – его универсальность, его желание и умение играть практически на любой позиции. Виктор Ганчаренко с его любовью к экспериментам точно остался доволен.

2. Игорь Дивеев

Дивеева с позиции центрального защитника никуда не дёргали и это отлично. Игорь заметно вырос, повзрослел как в психологическом, так и в футбольном плане. Минимум ошибок (что очень важно, вспоминая Ловрена, Кайо, Райковича и даже Чорлуку), максимум простоты. Дивеев уже готов организовывать оборону, подсказывает партнёрам, сам верно выбирает позицию. Отлично ведёт верховую борьбу (в среднем 4 эпизода за матч выигрывает), воплощая это преимущество в жизнь и на стандартах у чужих ворот – 1 гол и 1 ассист в активе. Не стесняется играть на вынос, уверенно разряжая ситуацию. Дебютировал во взрослой сборной России, значительно подняв свою цену. Это уже совсем не тот Дивеев, что был год назад. Прогресс очевиден, не зря Игоря признали лучшим молодым игроком РПЛ.

Embed from Getty Images

1. Никола Влашич

Лучшим же игроком ЦСКА становится тот, кто как раз может сетовать на отсутствие прогресса. Самый качественный легионер РПЛ прямо сейчас со всех сторон слышит возгласы, что пора ему покидать чемпионат России. В Лиге Европы «армейцы» провалились, что добавляет тревожных нот. Говорить о влиянии Влашича на ЦСКА уже не принято. Оно слишком велико. Никола – лучший по средней оценке (среди всех аналитических сайтов) в РПЛ, чаще других получал звание игрок матча (5 раз). Он не просто лучший в ЦСКА, лучший игрок чемпионата России на данный момент. Восемь голов и пять ассистов подчёркивают это звание. А мы надеемся, что пока сможем наблюдать Николу Влашича в РПЛ.