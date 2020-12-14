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Василий Березуцкий: «Акинфеев - талантище, который мог играть в любой команде мира»

14 Декабря 2020, 19:30,

LiveSport.Ru

Тренер ЦСКА Василий Березуцкий на канале Василия Конова в YouTube поговорил о трудностях, с которыми сталкивается вратарь Игорь Акинфеев.

- Откуда мотивация у Игоря Акинфеева?

- Он жуткий профессионал, жутчайший спортсмен. По мне, талантище, который мог играть в любой команде мира.

- Сколько потянет еще?

- Пару лет точно протянет. Но опять же, я вижу человека, который каждый день встает, делает уколы, у которого такие опухшие колени, которому действительно тяжело, для которого нагрузка не проходит бесследно, который периодически пропускает тренировки, потому что ему надо это пропускать, потому что он без этого не может. Но будем надеяться, что он выдержит еще пару лет.

- Акинфеев - по-прежнему лучший вратарь в России?

- Да, конечно.

- Имеет смысл уговаривать Игоря вернуться в сборную на чемпионат Европы?

- Не имеет никакого смысла. Игорь заслужил выбрать, ехать ли ему на чемпионат Европы. Вопрос абсолютно в другом. Я вижу человека, и вроде бы он россиянин, самый лучший, и ему надо ехать, но я вижу, с каким трудом ему дается выходить на эти игры, как человек превозмогает себя, выходя на футбольное поле, пытается сделать что-то для клуба, пытается играть на том же уровне, который был. Я думаю, что если он захочет, он сам скажет. Сам скажет, сам поедет. Я думаю стратегически в плане развития в этом нет никакого смысла.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: ЦСКА Москва, Игорь Акинфеев, Василий Березуцкий
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