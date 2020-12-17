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Магнуссон: «ЦСКА хочет прервать неудачную серию в матче с «Ростовом»

17 Декабря 2020, 10:59,

Global Look Press

Защитник московского ЦСКА Хёрдур Магнуссон поделился ожиданиями от поединка 19-го тура российской Премьер-лиги против «Ростова».

«Каждая игра против «Ростова» тяжелая, они постоянно близки к высоким местам. Я ожидаю сложный матч, но мы хотим выиграть и прервать нашу неудачную серию», - приводит слова футболиста пресс-служба столичного клуба.

Встреча между «Ростовом» и ЦСКА пройдет в четверг, 17-го декабря, на «Ростов Арене». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени. Текстовая трансляция противостояния будет доступна на Liveresult.ru.

Перед этим матчем ЦСКА занимает третье место в РПЛ, а «Ростов» находится на пятой позиции.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: ЦСКА Москва, Хёрдур Магнуссон
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