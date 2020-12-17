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​«Ростов» и ЦСКА объявили составы на очный матч

17 Декабря 2020, 18:49,

Евро-Футбол.Ру

В главном матче четверга в рамках девятнадцатого тура чемпионата России сыграют «Ростов» и ЦСКА. Наставник ростовской команды Валерий Карпин решил выпустить на поле с первых минут таких футболистов:

Песьяков, Терентьев, Осипенко, Хаджикадунич, Алеесами, Байрамян, Ерёменко, Тугарев, Норманн, Гигович, Полоз.

Рулевой ЦСКА Виктор Ганчаренко, в свою очередь, сделал выбор в пользу следующих исполнителей:

Акинфеев, Марио Фернандес, Дивеев, Магнуссон, Щенников, Ахметов, Дзагоев, Тикнизян, Влашич, Чалов, Эджуке.

Игра в Ростове-на-Дону стартует в 20:00 по московскому времени. Следить за ходом поединка можно будет в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.

В зависимости от результата матча «Ростов» или ЦСКА обойдут «Спартак» и окажутся на второй строчке в таблице Премьер-лиги.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: ЦСКА Москва, Ростов
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