Василий Березуцкий назвал причину падения уровня российского футбола

Тренер ЦСКА Василий Березуцкий на канале Василия Конова в YouTube заявил, что считает большим злом лимит на легионеров.

- Перед началом турнира ты назвал группу ЦСКА в Лиге Европы «группой смерти». Как же так получилось, что шутка стала реальностью?

- Такое бывает, уровень чемпионата России падает, нам тяжелее становится играть с европейскими командами. Наверное, все-таки, это тенденция. Будет она продолжаться или нет? Наверное, будет. Сейчас у нас только две команды осталось в Лиге чемпионов. Нас поджимает Голландия и Бельгия, а что будет в будущем. Если как-то не исправлять ситуацию, то большой вопрос.

- Прогноз УЕФА - через три года Россия покидает топ-10 и лишается прямой путевки в группу Лиги чемпионов.

- Наверное, близко к этому.

- В чем причина столь стремительного падения уровня российского футбола?

- Основная причина одна, можно искать какие-то варианты и ответвления. Но глобально она одна - это отсутствие конкуренции в связи с лимитом. Наши футболисты становятся неконкурентоспособными в Европе вследствие каких-то ограничений. Они не тренируются с лучшими футболистами, которые играют там в Европе. Зачастую многим российским командам приходится брать своих футболистов, которые ниже уровнем, чем они за те же деньги взяли какого-то легионера. Средний уровень падает. У нас есть хорошее футболисты. Нельзя говорить, что у нас не растут дарования, просто их меньше, чем в других странах. Средний уровень российских спортсменов тоже ниже.