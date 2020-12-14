Василий Березуцкий назвал причину падения уровня российского футбола

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14 Декабря 2020, 18:43,
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Тренер ЦСКА Василий Березуцкий на канале Василия Конова в YouTube заявил, что считает большим злом лимит на легионеров.
- Перед началом турнира ты назвал группу ЦСКА в Лиге Европы «группой смерти». Как же так получилось, что шутка стала реальностью?
- Такое бывает, уровень чемпионата России падает, нам тяжелее становится играть с европейскими командами. Наверное, все-таки, это тенденция. Будет она продолжаться или нет? Наверное, будет. Сейчас у нас только две команды осталось в Лиге чемпионов. Нас поджимает Голландия и Бельгия, а что будет в будущем. Если как-то не исправлять ситуацию, то большой вопрос.
- Прогноз УЕФА - через три года Россия покидает топ-10 и лишается прямой путевки в группу Лиги чемпионов.
- Наверное, близко к этому.
- В чем причина столь стремительного падения уровня российского футбола?
- Основная причина одна, можно искать какие-то варианты и ответвления. Но глобально она одна - это отсутствие конкуренции в связи с лимитом. Наши футболисты становятся неконкурентоспособными в Европе вследствие каких-то ограничений. Они не тренируются с лучшими футболистами, которые играют там в Европе. Зачастую многим российским командам приходится брать своих футболистов, которые ниже уровнем, чем они за те же деньги взяли какого-то легионера. Средний уровень падает. У нас есть хорошее футболисты. Нельзя говорить, что у нас не растут дарования, просто их меньше, чем в других странах. Средний уровень российских спортсменов тоже ниже.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: ЦСКА Москва, Василий Березуцкий
И тут Васю понесло ...
"Наши футболисты становятся неконкурентоспособными в Европе вследствие каких-то ограничений."
Каких-то причин ?
Причина одна ! Они плохо подготовлены .
И в этом виноват не лимит , а система подготовки , практически полностью разрушенная .
В первой европейской сотне только 2 Академии . Да и те под №№ 46 и 97 .
А всего Академий 7-8 .Всего-то .
В Европе уже давно стандартом стало : выпускник Академии должен соответствовать уровню основной команды . И таких выпускников достаточно .
А у нас можно вспомнить хотя бы одного на 16 команд РПЛ?
Нечего на "лимит" кивать раз рожа крива!!!