Чалов: «Никто не обращал внимания на слухи о Ганчаренко. Наше дело - играть в футбол»

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17 Декабря 2020, 22:17,
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Лучший футболист матча «Ростов» - ЦСКА (1:3) Фёдор Чалов поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».
- Сегодня вы очень много били, настолько были заряжены? Или это задача Виктора Ганчаренко такая?
- На каждую игру такая задача. Сегодня просто получилось забить больше обычного.
- Сегодня было очень много ударов из-за штрафной. Причем это уже второй раз в матчах с «Ростовом» подряд такая ситуация. Может, это было задача Ганчаренко?
- Нет, такой задачи не было, просто были моменты для удара.
- В последних матчах вы упускали преимущество, и Ганчаренко говорил о проблемах с психологией, и сегодня удалось дожать соперника. За счет чего этот перелом произошел?
- Не знаю, с чем это связывать, все ребята настроились и перед отпуском хотели порадовать себя, болельщиков и наши семьи.
- Всю неделю ходили разговоры о потенциальной отставке Ганчаренко. Как они сказались на настроении в команде и подготовке?
- Никто на это внимания не обращал, все отстранились. Наше дело - играть в футбол.
- Как оцениваете эту часть сезона? Вы уходите на зимнюю паузу на втором месте.
- Осенью мы потеряли много очков. Конечно, если мы хотим на что-то рассчитывать, не можем позволять себе терять столько. А в целом ничего, будем готовиться к весенней части. Сейчас спокойно отдохнем и со свежими силами и головой будем биться.
- Биться за что? В ЦСКА есть задача выиграть чемпионство?
- У нас всегда самые высокие задачи.
- Спасибо, с победой и наградой!
- И с днем рождения…
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: ЦСКА Москва, Фёдор Чалов