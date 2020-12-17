Чалов: «Никто не обращал внимания на слухи о Ганчаренко. Наше дело - играть в футбол»

Лучший футболист матча «Ростов» - ЦСКА (1:3) Фёдор Чалов поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Сегодня вы очень много били, настолько были заряжены? Или это задача Виктора Ганчаренко такая?

- На каждую игру такая задача. Сегодня просто получилось забить больше обычного.

- Сегодня было очень много ударов из-за штрафной. Причем это уже второй раз в матчах с «Ростовом» подряд такая ситуация. Может, это было задача Ганчаренко?

- Нет, такой задачи не было, просто были моменты для удара.

- В последних матчах вы упускали преимущество, и Ганчаренко говорил о проблемах с психологией, и сегодня удалось дожать соперника. За счет чего этот перелом произошел?

- Не знаю, с чем это связывать, все ребята настроились и перед отпуском хотели порадовать себя, болельщиков и наши семьи.

- Всю неделю ходили разговоры о потенциальной отставке Ганчаренко. Как они сказались на настроении в команде и подготовке?

- Никто на это внимания не обращал, все отстранились. Наше дело - играть в футбол.

- Как оцениваете эту часть сезона? Вы уходите на зимнюю паузу на втором месте.

- Осенью мы потеряли много очков. Конечно, если мы хотим на что-то рассчитывать, не можем позволять себе терять столько. А в целом ничего, будем готовиться к весенней части. Сейчас спокойно отдохнем и со свежими силами и головой будем биться.

- Биться за что? В ЦСКА есть задача выиграть чемпионство?

- У нас всегда самые высокие задачи.

- Спасибо, с победой и наградой!

- И с днем рождения…