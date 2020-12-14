Василий Березуцкий: «Не предлагали возглавить ЦСКА»

Тренер ЦСКА Василий Березуцкий на канале Василия Конова в YouTube отметил, что не получал предложений возглавить команду «армейцев».

- Говорили, что после 0:4 от «Зенита» работать предлагали вам с Алексеем.

- Не предлагали, просто не предлагали. Как бы кто-то чего-то написал…

- Как с Виктором Михайловичем [Ганчаренко - прим. ЕФ] отношения?

- Хорошие.

- Хорошие рабочие или такие же хорошие как с Леонидом Слуцким, приятельские, дружеские?

- Нормальные, приятельские, дружеские и рабочие тоже и с Леонидом Викторовичем и Виктором Михайловичем. У меня со всеми такие отношения.