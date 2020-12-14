Василий Березуцкий: «Не предлагали возглавить ЦСКА»

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14 Декабря 2020, 18:59,
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Тренер ЦСКА Василий Березуцкий на канале Василия Конова в YouTube отметил, что не получал предложений возглавить команду «армейцев».
- Говорили, что после 0:4 от «Зенита» работать предлагали вам с Алексеем.
- Не предлагали, просто не предлагали. Как бы кто-то чего-то написал…
- Как с Виктором Михайловичем [Ганчаренко - прим. ЕФ] отношения?
- Хорошие.
- Хорошие рабочие или такие же хорошие как с Леонидом Слуцким, приятельские, дружеские?
- Нормальные, приятельские, дружеские и рабочие тоже и с Леонидом Викторовичем и Виктором Михайловичем. У меня со всеми такие отношения.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: ЦСКА Москва, Василий Березуцкий