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Василий Березуцкий: «Не предлагали возглавить ЦСКА»

14 Декабря 2020, 18:59,

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Тренер ЦСКА Василий Березуцкий на канале Василия Конова в YouTube отметил, что не получал предложений возглавить команду «армейцев».

- Говорили, что после 0:4 от «Зенита» работать предлагали вам с Алексеем.

- Не предлагали, просто не предлагали. Как бы кто-то чего-то написал…

- Как с Виктором Михайловичем [Ганчаренко - прим. ЕФ] отношения?

- Хорошие.

- Хорошие рабочие или такие же хорошие как с Леонидом Слуцким, приятельские, дружеские?

- Нормальные, приятельские, дружеские и рабочие тоже и с Леонидом Викторовичем и Виктором Михайловичем. У меня со всеми такие отношения.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: ЦСКА Москва, Василий Березуцкий
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