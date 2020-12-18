Чалов забил самый быстрый гол сезона РПЛ

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18 Декабря 2020, 08:49,
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В рамках 19-го тура чемпионата России московский ЦСКА на выезде встречался с «Ростовом». Поединок завершился победой столичного коллектива со счетом 3:1. В составе гостей тремя забитыми мячами отметился форвард Фёдор Чалов.
Как сообщает пресс-служба РПЛ в «Телеграме», 22-летний бомбардир стал автором самого быстрого гола в сезоне-2020/2021 российского чемпионата. Он отметился забитым мячом на 66-й секунде встречи.
Второе место по этому показателю занимает игрок грозненского «Ахмата» Георгий Мелкадзе (80 секунд).
В текущем розыгрыше российской Премьер-лиги Фёдор Чалов сыграл 16 поединков, отметившись пятью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: ЦСКА Москва, Фёдор Чалов