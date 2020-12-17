Золотой актив в деле: Чалов сделал хет-трик в Ростове, ЦСКА сыграл за Ганчаренко и наконец победил

Гостевой матч с «Ростовом» мог стать последним для Виктора Ганчаренко у руля московского ЦСКА.

Вторая половина ноября и первая половина декабря выдались для ЦСКА ужасными – семь матчей без побед. Если такая серия неприятна даже аутсайдерам, что уж говорить об одном из лидеров российского футбола. «Армейцы» бесславно вылетели из Лиги Европы и досадно отпустили «Зенит» в отрыв в таблице внутреннего чемпионата. В матче «Ростов» – ЦСКА решалось, с каким очковым преимуществом питерцы уйдут на перерыв, – в четыре балла или в шесть. Кроме того, матч в донской столице мог стать финальным у руля «армейцев» для Виктора Ганчаренко, проработавшего их главным тренером к данному моменту четыре года. Что касается «Ростова», то в случае своей победы команда Валерия Карпина обгоняла бы ЦСКА и завершала бы летне-зимнюю часть чемпионата на втором месте.

Начало игры оказалось вспышечным. Чалов вспомнил, что является представителем так называемого золотого актива, и здорово разобрался в районе линии чужой штрафной. Оставив не у дел Гиговича и Хаджикадунича, Фёдор хорошенько отправил мяч низом в левую область створа (0:1).

В дальнейшем игра шла вполне себе живая и интересная. Команды не то чтобы бросались вперёд шашками наголо, но действовали с обоюдными шансами. Чалов мог на 25-й минуте оформить дубль, но он пальнул выше створа, откликнувшись на левом углу вратарской на заброс Влашича и пальнул выше створа. В концовке тайма Чалов опять испытал фрустрацию, поскольку загубил рандеву с Песяьковым новым ударом через перекладину. У «Ростова» же Байрамян пальнул рядом с воротами, Гигович не пробил Акинфеева, а Терентьев вместо разящего выстрела с острого угла сделал безадресный сильный прострел.

Ещё на 13-й минуте Карпин сделал вынужденную замену Норманна, а в перерыве стало известно, что из-за травмы матч не продолжит Терентьев. На первой минуте второго тайма ЦСКА чуть не повторил трюк с быстрым голом, когда Дзагоев замыкал передачу Фернандеса и запустил мяч в Песьякова. Дальше «красно-синие» на несколько минут просели, но затем умело отпустили пружину. Дзагоев исполнил не самую выверенную, но эффективную стеночку с Тикнизяном, после чего покатил на пустые ворота Чалову, а тот не промазал и отпраздновал дубль (0:2).

После этого «армейцы» долгое время не выпускали нити игры из своих рук и не позволяли «Ростову» создать в атаке что-либо серьёзное. У дончан произошла ещё одна замена из-за повреждения – медобследование предстоит Алеесами. А Чалов сделал не только дубль, но и хет-трик. На 82-й минуте он оказался свободен в центре чужой штрафной им в падении красиво переправил головой в левый угол мяч, прилетевший к нему слева (0:3). Прорвало так прорвало! Чалов повторил свой успех майского матча 2018 года с тульским «Арсеналом», когда у него тоже был хет-трик.

Чалов мог оформить даже покер, но не реализовал не самый чистый выход один на один. В добавленное время «Ростов» отметился голом престижа – мяч с очень близкого расстояния проткнул за ленточку Козлов (1:3). «Ростов» прибавил на последних минутах, но было уже поздно. «Красно-синие» прервали кошмарную семиматчевую безвыигрышную серию и завершили летне-зимнюю часть чемпионата на втором месте с опережением «Спартака» на два очка и отставанием от «Зенита» на четыре. Игроки ЦСКА сплотились и сыграли за своего тренера Виктора Ганчаренко, который был и, возможно, остаётся на грани отставки. Ну а Валерий Карпин наверняка посетует на травмы и скажет, что его обновлённой команде нужно ещё сыгрываться этак полгода.

Кирилл Иванцов