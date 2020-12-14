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Василий Березуцкий оценил игру новичков ЦСКА

14 Декабря 2020, 18:54,

УЕФА

Тренер ЦСКА Василий Березуцкий на канале Василия Конова в YouTube дал оценку каждому летнему новичку команды.

- ЦСКА существенно вложился в это трансферное окно. Кто пока сильнейший из приобретений?

- Больше всех зарекомендовал себя Бактиёр Зайнутдинов, но Эджуке показывает свой класс. Чидера показывает очень хороший футбол, у него видно какие-то качества. Понятно, что ему надо работать над реализацией, но это футболист хорошего уровня, это видно. Опять же это зависит от тренерского штаба от работы, от нас, от меня и моих коллег.

- С Гайчем промахнулись?

- Посмотрим. Сложно сказать, возможно, а, может быть, и нет. Гайч - высокий парень, возможно, это будет чуть позже, возможно подготовка - тренерская ошибка. Человек после карантина ничего не делал, возможно, мы где-то ошиблись в физической подготовке к сезону, потому что он не готов физически помимо  того, что неуверенно играет. Но надеюсь, что сейчас после сборов он покажет себя. У него есть определенные качества, он по статистике у нас быстрее всех бежит по дистанции, будем смотреть.

- Большие  надежды связывались с бразильским усилением защиты, но не срослось.

- К сожалению, Фукс получил травму и очень тяжелую. Если не ошибаюсь, такая же травма была у Малкома в «Зените». Разрыв сухожилия, восстановление порядка двух месяцев, немного форсировали подготовку, он и сам этого хотел побыстрее вернуться в строй. И, к сожалению, рецидив.

- То, что ты видел на тренировках до травмы. Какое впечатление оставил?

- Было всего три тренировки, если не ошибаюсь. Добротный футболист, хороший, с бразильской техникой, который может принять и отдать, возможно, с небольшой нехваткой качества в единоборствах, но с этим можно бороться, что физиотерапевты все время с ним и делали.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: ЦСКА Москва, Василий Березуцкий
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