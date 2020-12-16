Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
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​В четверг «Спартак» опустится на третье место в РПЛ

16 Декабря 2020, 22:51,

Global Look Press

В заключительном матче 2020 года «Спартак» проиграл в гостях у «Зенита» с результатом 1:3. В четверг команда Доменико Тедеско точно опустится на третье место в турнирной таблице Премьер-лиги. Дело в том, что идущие следом за «красно-белыми» ЦСКА и «Ростов» сыграют между собой, и кто-то точно возьмёт очки.

Если «Ростов» и ЦСКА сыграют вничью, то сравнявшись со «Спартаком» «армейцы» окажутся выше благодаря своей победе в первом круге с результатом 3:1.

Добавим, что Доменико Тедеско публично объявил – он не будет продлевать со «Спартаком» контракт, который рассчитан до конца сезона.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Спартак Москва, ЦСКА Москва, Ростов
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