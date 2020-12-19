ЦСКА показал, что осталось за кадром поединка с «Ростовом»

В рамках 19-го тура чемпионата России московский ЦСКА на выезде встречался с «Ростовом». Поединок завершился победой команды Виктора Ганчаренко со счетом 3:1. Хет-трик в составе «армейцев» оформил нападающий Фёдор Чалов.

Пресс-служба ЦСКА представила видео, показав на нем, что осталось за кадром встречи. В ролике показана подготовка «армейцев» к матчу, перелет в Ростов-на-Дону, прибытие команды на стадион, ключевые моменты игры, а также эмоции футболистов после завершения поединка.

На зимний перерыв ЦСКА отправился на третьем месте в РПЛ, набрав 37 баллов. «Ростов» с 32 очками располагается на пятой строчке.