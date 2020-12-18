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Чалов - о хет-трике: «Голы - моим близким, команде ЦСКА и болельщикам»

18 Декабря 2020, 08:11,

Global Look Press

Нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов прокомментировал свой хет-трик в поединке 19-го тура чемпионата России против «Ростова». «Армейцы» одержали выездную победу со счетом 3:1.

«Голы - моим близким, команде ЦСКА и болельщикам «красно-синих». С победой!», - написал 22-летний форвард в «Инстаграме».

В нынешнем розыгрыше российской Премьер-лиги Чалов провел 16 поединков, отметившись пятью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.

По итогам 19 туров ЦСКА набрал 37 очков и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. Команда Виктора Ганчаренко отстает от лидирующего «Зенита» на два балла.

Следующий матч «армейцы» проведут 27-го февраля против «Локомотива».
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: ЦСКА Москва, Фёдор Чалов
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