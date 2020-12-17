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Ганчаренко: «Моя работа - тренировать, а ваша работа - комментировать, распространять что-то и так далее»

17 Декабря 2020, 22:23,

Евро-Футбол.Ру

Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко подвёл итоги матча с «Ростовом» (3:1) в эфире канала «Матч Премьер».

- Очень много слухов и разговоров было относительно того, что вы можете покинуть команду даже в случае удачного результата сегодня. Вы можете опровергнуть это сейчас после этой победы?

- Могу сказать то же самое, что сказал перед игрой: моя работа - тренировать, а ваша работа - комментировать, распространять что-то и так далее. Я делаю свою работу.

- То есть, вы остаетесь главным тренером ЦСКА?

- Но  я же здесь, с вами.

- Если подводить итоги этой части сезона, вы идете на втором месте перед зимней паузой. Довольны ли тем, как сложилась эта часть сезона для ЦСКА?

- Да, достаточно хорошо в плане результата и командной структуры. Достаточно длинная такая часть, потому что мы все вышли из отпуска в конце мая, игры продолжались без подготовки и пауз, игры сборных, еврокубки. На самом деле это очень тяжело, футболисты получили очень большую нагрузку. Наверное, это то, к чему надо стремиться, такому большому количеству игр, но пока мы к этому не привыкли.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: ЦСКА Москва, Виктор Ганчаренко
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