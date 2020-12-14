Костылев: Я не сторонник того, чтобы кричать «караул», поэтому увольнение Ганчаренко было бы ошибкой

Ветеран ЦСКА Геннадий Костылев в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением по поводу неудачного матча с «Уралом», а также возможной отставке главного тренера ЦСКА Виктора Ганчаренко.

- Почему ЦСКА не смог переиграть «Урал»?

- Ошибки бывают у всех, потому что играют люди. У ЦСКА нагрузки сейчас очень высокие. Еврокубки тоже дают о себе знать, потому что это требует больших усилий. Поэтому мы видим, что не хватает функциональной подготовки. Нет командной игры, вот каждый матч и превращается в стресс. Тем более что в команде много молодежи. Ругать за это ребят у меня не поворачивается язык. Поддерживать футболистов в хорошей форме при таких нагрузках – это сложный процесс. Когда играешь на два фронта, то неизбежно появляется усталость. От этого притупляется игровое мышление, физика и так далее.

- Ничья справедлива, или все-таки ЦСКА наиграл на победу?

- «Армейцы» имели преимущество, пусть и не подавляющее, но создавали мало остроты. Но такое бывает даже когда команда свежее. В защите ЦСКА играет с большими ошибками. Это потому, что из-за нехватки сил идет недостаток внимания. Может быть, опыта не хватает, чтобы этого избежать, вот мы и видим перепады. Я не сторонник того, чтобы кричать «караул», потому, что это естественное положение вещей.

- К Виктору Ганчаренко есть вопросы по тренировочной работе?

- Ему надо научиться правильно управлять процессом. Потому что идут дополнительные нагрузки. Причем в Лиге Европы матчи отнимают много сил и эмоций. Все это надо распределять равномерно. А то получится большая проблема. Мы и сейчас видим, что руководство уже начинает делать оргвыводы. Результата нет, но не все понимают, что происходит с организмом большинства футболистов из-за таких нагрузок. Но всегда и во всем виноват тренер. Он должен понимать, как выходить из такого положения.

- К кому из игроков больше всего вопросов по матчу с «Уралом»?

- Ко всем игрокам обороны. Тут нет стабильности, идут большие ошибки.

- Удаление Павла Погребняка было справедливым?

- Мне кажется, причина его удалить была веской. Он замахнулся на судью. Конечно, Павел сделал это на эмоциях, но кому такое понравится? Футболисты должны уметь контролировать эмоции. Это проблема, потому что многие срываются на нелицеприятные слова, а иногда и жесты.

- А пенальти в ворота «Урала» был?

- Я смотрел повторы. С одной стороны, футболист мяч не видел, с другой стороны – рука у него находилась неестественно высоко. Но он мог просто терять равновесие, поэтому так рука и находилась – его ведь толкали. Вины футболиста тут нет, но раз правила трактуют давать пенальти в такой ситуации, значит, он назначен верно. Тем более что арбитр просматривал этот эпизод, потому что явного одиннадцатиметрового не было.

- Появилась информация, что Ганчаренко после этой игры попросил отставку из-за того, что потерял контроль над командой. Но его отставку не приняли. Зачем удерживать тренера, который уже не хочет работать?

- Не думаю, что он не хочет, просто сама обстановка заставляет принять такое решение. Думаю, что Ганчаренко понимает, что его вина в этой ситуации есть, но он не все может сделать. Он не всемогущ. Поэтому надо чтобы руководители клуба правильно понимали ситуацию. Он же до этого хорошо работал. Просто бывают срывы у команды.

- По-вашему, Ганчаренко должен уйти или продолжить работу в ЦСКА?

- Если его уволят, это будет большой ошибкой. Он много лет уже работает в ЦСКА. Это добротный специалист. Найти такого тренера с такими знаниями трудно. Эмоции бывают у всех. Может он поругался с кем-то из руководства, но если его понимают и доверяют, то надо оставлять. Бывает, что даже у опытного наставника что-то не склеивается на определенном этапе и не все получается гладко. Если тренер доказал, что он грамотный специалист, зачем его убирать?

Елена Григорьевская