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Ганчаренко: «Когда нам игра даётся, победа идёт в руки, мы нервничаем и не можем контролировать игру»

13 Декабря 2020, 21:44,

Евро-Футбол.Ру

Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко поделился впечатлениями от матча с «Уралом» (2:2) в эфире канала «Матч Премьер».

- Команда опять не сумела победить. Ваши комментарии по поводу несостоявшейся победы, вы дважды вели в счете.

- В это тяжело поверить, мы неуверенно себя чувствуем и не можем выиграть. Даже когда нам игра дается, победа идет нам в руки, мы нервничаем и не можем контролировать игру. Отдаем инициативу сопернику и в результате прижимаемся к своим воротам.

- Второй гол вы пропустили после верховой подачи, там где-то не разобрались, Фернандес не выпрыгнул. Обычно такие игроки должны же быть готовы к таким моментам?

- Сложно. Там и центрального защитника надо смотреть, но нельзя давать так легко подавать, когда ты играешь в большинстве.

- В последних трех матчах вы пропустил семь мячей. Это не многовато?

- Все-таки стоит разделять турниры чемпионата и еврокубков. На самом деле мы много пропускаем, есть такое. Но в целом это из-за неуверенной нашей игры.

- Команда не сумела подняться на второе место, насколько это может влиять психологически на вас и на команду? Там «Ростов» впереди.

- В целом мы не уверены, это самое главное.

- Обляков и Зайнутдинов перебрали карточек, они как и Шкурин не смогут играть против «Ростова». Это большие потери для ЦСКА?

- Да, конечно, потери, тем более, надо посмотреть, что будет с Марадишвили.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: ЦСКА Москва, Виктор Ганчаренко
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Комментарии (2)
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0
Anatoliy-Kozarenko
13 Декабря 2020, 22:12

Виктор Михайлович забирайте Тикнизяня, Облякова, Чалова, Ахметова, Васина и чешите вы домой в Минск ,такую импотенцию я давно уже не видел.

0
блок
13 Декабря 2020, 21:57

Меня давно уже не покидает мысль, о том " Когда же пенсионеры, (Дзагоев, Жирков, Дзюба, Кокорин, Смолов и т.д.) у которых уже давно не прослеживается огненного желания играть и полностью отдаваться футболу, нажрутся и освободят место для молодых и одаренных талантливых ребят! Эти уроды уже даже бегать не могут, да и по воротам как следует врезать тоже. Только травмируются и ходят по полю и ноют и ноют протерая лавку на замене или просто топчут прекрасный газон. Евротурниры и игры сборной показали и доказали, что наши пенсионеры уже неконкурентоспособны бороться с молодыми и дерзкими соперниками. Давно пора вкладываться и наигрывать молодежь, а не кормить 40 летник бездельников. В РФПЛ этих переростков без огонька, уже слишком много набролось и о том что они футболисты ничего, кроме "идиотского" многомиллионного гонорара, не напоминает. Они позор нашего футбола!!! Гнать этих "импотентов" ссаным веником из нашего футбола или наш футбол и нашу сборную скоро и вовсе перестанут уважать!

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