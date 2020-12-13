Ганчаренко: «Когда нам игра даётся, победа идёт в руки, мы нервничаем и не можем контролировать игру»

Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко поделился впечатлениями от матча с «Уралом» (2:2) в эфире канала «Матч Премьер».

- Команда опять не сумела победить. Ваши комментарии по поводу несостоявшейся победы, вы дважды вели в счете.

- В это тяжело поверить, мы неуверенно себя чувствуем и не можем выиграть. Даже когда нам игра дается, победа идет нам в руки, мы нервничаем и не можем контролировать игру. Отдаем инициативу сопернику и в результате прижимаемся к своим воротам.

- Второй гол вы пропустили после верховой подачи, там где-то не разобрались, Фернандес не выпрыгнул. Обычно такие игроки должны же быть готовы к таким моментам?

- Сложно. Там и центрального защитника надо смотреть, но нельзя давать так легко подавать, когда ты играешь в большинстве.

- В последних трех матчах вы пропустил семь мячей. Это не многовато?

- Все-таки стоит разделять турниры чемпионата и еврокубков. На самом деле мы много пропускаем, есть такое. Но в целом это из-за неуверенной нашей игры.

- Команда не сумела подняться на второе место, насколько это может влиять психологически на вас и на команду? Там «Ростов» впереди.

- В целом мы не уверены, это самое главное.

- Обляков и Зайнутдинов перебрали карточек, они как и Шкурин не смогут играть против «Ростова». Это большие потери для ЦСКА?

- Да, конечно, потери, тем более, надо посмотреть, что будет с Марадишвили.