Фанаты ЦСКА вывесили баннер: «Зрители не могут простить равнодушие»

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13 Декабря 2020, 19:14,
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Сегодня, 13 декабря, в рамках восемнадцатого тура российской Премьер-лиги ЦСКА на своём поле принимает «Урал».
Фанаты «армейцев» обратились к своим болельщикам, вывесив баннер со словами: «Зрители вам простят все, но они не могут простить равнодушия! Идите и бейтесь!».
На данный момент идёт девятая минута, счёт в матче не открыт.
Напомним, что ЦСКА занял последнее место в группе K Лиги Европы, так и не одержав ни одной победы за весь турнир.
В российской Премьер-лиге дела у ЦСКА складываются гораздо лучше, московский клуб идёт в лидирующей группе, отставая от лидирующего «Зенита» по потерянным очкам на два зачетных балла.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: ЦСКА Москва