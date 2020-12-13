Фанаты ЦСКА вывесили баннер: «Зрители не могут простить равнодушие»

Сегодня, 13 декабря, в рамках восемнадцатого тура российской Премьер-лиги ЦСКА на своём поле принимает «Урал».

Фанаты «армейцев» обратились к своим болельщикам, вывесив баннер со словами: «Зрители вам простят все, но они не могут простить равнодушия! Идите и бейтесь!».

На данный момент идёт девятая минута, счёт в матче не открыт.

Напомним, что ЦСКА занял последнее место в группе K Лиги Европы, так и не одержав ни одной победы за весь турнир.

В российской Премьер-лиге дела у ЦСКА складываются гораздо лучше, московский клуб идёт в лидирующей группе, отставая от лидирующего «Зенита» по потерянным очкам на два зачетных балла.