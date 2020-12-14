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Президент «Урала» заболел коронавирусом

14 Декабря 2020, 13:23,

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Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов рассказал, что заразился коронавирусной инфекцией. По этой причине руководитель не посетил поединок против московского ЦСКА в 18-м туре чемпионата России.

«Я действительно заболел коронавирусом и не полетел на матч с ЦСКА. Сегодня чувствую себя средне, был дома, но сейчас решил поехать лечь в больницу», - передает слова Иванова издание Sport24.

Встреча между ЦСКА и «Уралом» завершилась вничью со счетом 2:2.

Екатеринбургский коллектив набрал 20 баллов после 18 туров и занимает 12-ю позицию в турнирной таблице. Следующий матч «Урал» сыграет на выезде против «Тамбова».
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Урал, Григорий Иванов
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