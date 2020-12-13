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Как ЦСКА снова неприятно удивил своих болельщиков - видео

13 Декабря 2020, 22:14,

Евро-Футбол.Ру

ЦСКА не сумел победить в седьмом матче кряду, после вылета из Лиги Европы команда упустила лидерство в РПЛ и не смогла сегодня выйти на второе место. При этом суммарно больше тайма «армейцы» вели в счете в битве с «Уралом» и почти 45 минут провели в большинстве поле выходки Павла Погребняка, схлопотавшего красную карточку на ровном месте. Отметим игроков из Екатеринбурга, которые в сложной ситуации нашли силы и в концовке шокировали соперника, снова отыгравшись - 2:2.

Посмотреть, как ЦСКА еще раз потерял очки, можно в видеообзоре игры.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: ЦСКА Москва, Урал
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