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Матвеев: «Благодарен ребятам, что не бросили играть и до конца выдержали этот натиск»

13 Декабря 2020, 21:38,

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Главный тренер «Урала» Юрий Матвеев поделился впечатлениями от матча с ЦСКА (2:2) в эфире канала «Матч Премьер».

- Сложно играть целый тайм в меньшинстве против такой команды, как ЦСКА, и при этом отыграться… Тяжеловато было, местами инициатива была у ЦСКА, но я благодарен ребятам, что не бросили играть и до конца выдержали этот натиск, забили ответный гол, конечно, это дорогого стоит.

- За счет чего сегодня удалось спасти ничью? Потому что все складывалось против вас.

- Да, все складывалось против нас, и удаление, и пенальти там с помощью ВАРа поставили, но, тем не менее, молодцы ребята, что хорошо двигали мяч и бежали вперед в надежде отыграться. Смогли это сделать, спасибо им огромное.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Урал, Юрий Матвеев
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