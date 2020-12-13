Отставка Ганчаренко на подходе? ЦСКА в большинстве упустил победу над «Уралом»

Программу восемнадцатого тура чемпионата России завершили своим матчем футболисты ЦСКА и «Урал».

Съездили в ноябре футболисты в национальные сборные. И вот после паузы вернулся какой-то совсем другой ЦСКА. Шесть матчей прошло с того времени, три из них «армейцы» проиграли, три свели вничью. И уровень соперников-то совсем слабы был. В числе лучших – «Сочи», «Химки», «Фейеноорд», «Динамо» Загреб. Но Никола Влашич и компания постоянно приходят в раздевалку в плохом настроении. Переломить ужасную атмосферу должен был матч с «Уралом».

Влашич, Марио Фернандес, Дзагоев, Эджуке и Магнуссон отдыхали, пока хорватское «Динамо» измывалось над ЦСКА в Лиге Европы. Со свежими силами они подошли к матчу с «Уралом», который выезд прошлого тура предпочтёт позабыть. «Шмели» приехали к «Зениту», также униженному в Лиге чемпионов, и получили 1:5. Ситуации практически идентичные, тем более, соперник «любимый» - «Урал» никогда не обыгрывал ЦСКА в рамках чемпионата России.

Все отдохнувшие посреди недели игроки ЦСКА вышли в старте, остриё атаки Ганчаренко вновь доверил Шкурину. Снова впереди вышел и Бактиёр Зайнутдинов, что не всегда играло в плюс. Но против «Урала» казахский футболист начал очень активно. Мог забить сам, однако не переиграл Помазуна ударом с близкой дистанции, зато позволил отличиться тому же Шкурину, выдав отличный кросс. Илья пробил не менее качественно – с отскоком от газона, впритирку со штангой. Гайч и Чалов нервно поёжились на скамейке запасных.

Вскоре ЦСКА организовал и второй мяч, но боковой рефери не дал «армейцам» обрадоваться. Навес со стандарта головой продлил Никола Влашича, а Хердур Магнуссон головой же пробил под перекладину, однако сделал это из офсайда. Не смог ЦСКА развить преимущество, на исходе получаса получив ответный укол «Урала». «Закидушка» Йовичича стала неразрешимой задачей для обороны Ганчаренко, Егорычев из глубины вырвался на рандеву с Игорем Акинфеевым и корявенько реализовал свой шанс – 1:1.

Второй тайм стал бенефисом VAR. Сначала Сухой удалил Павла Погребняка за то, что форвард замахнулся на рефери. А на исходе часа игры и очень «скользкий» пенальти был назначен – Никола Влашич головой пробил и мяч куда-то в район плеча Герасимову попал. Очень долго думал арбитр, в итоге указавший на «точку». Никола Влашич с приговором тянуть не стал. Удар хорвата в «девятку» с 11-метровой отметки можно было вытащить только экскаватором – 2:1.

В большинстве ЦСКА спокойно контролировал ход встречи, загубил пару моментов и… пропустил в концовке. Кулаков навесил, Марио Фернандес даже не прыгнул, а Калинин по дуге отправил мяч в сетку – 2:2. Шок для Виктора Ганчаренко. Добавил негатива белорусскому тренеру и его соотечественник Шкурин, в компенсированное время схвативший красную карточку за дикий подкат. "Армейцы" не смогли удержать победу в большинстве, оставшись на третьей строчке. В следующем туре «Зенит» сыграет против «Спартака» (лидеры), а ЦСКА совершит визит в Ростов (преследователи).