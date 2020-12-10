В четверг полузащитник ЦСКА Константин Кучаев перенёс операцию в одной из немецких клиник. Хирургическое вмешательство связано с повреждением у футболиста мениска на левом колене. О сроках восстановления Кучаева клуб обещает сообщить дополнительно.

В сезоне 2020/2021 Константин Кучаев провёл за ЦСКА девятнадцать матчей во всех соревнованиях. Полузащитник записал на свой счёт шесть голов и четыре результативных паса.

На текущий момент ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице российской Премьер-лиги. Московские «армейцы» отстают от лидирующих «Зенита» и «Спартака» на два зачётных балла.