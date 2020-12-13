​Щенников: «Урал» хорошо играет с лидерами, так что нам будет нелегко»

Защитник ЦСКА Георгий Щенников высказался по поводу воскресного матча команды против «Урала» в рамках восемнадцатого тура чемпионата России.

«Команда из Екатеринбурга хорошо играет с лидерами, так что нам будет нелегко. Они находятся в средине таблицы, но лидерам всегда дают бой. Остались два серьёзных усилия. Нужно выложиться полностью и обязательно победить «Урал» и «Ростов», - приводит слова Щенникова пресс-служба ЦСКА в Twitter.

Матч ЦСКА – «Урал» стартует в семь часов вечера по московскому времени. Следить за ходом поединка во всех красках можно будет в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.

В случае победы над «Уралом» ЦСКА обойдёт по очкам «Спартак» и выйдет на второе место в турнирной таблице российской Премьер-лиги.