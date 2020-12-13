Погребняк получил вторую жёлтую карточку за то, что замахнулся мячом на арбитра

В рамках восемнадцатого тура российской Премьер-лиги ЦСКА на своём поле принимает «Урал».

На 47-й минуте нападающий «Урала» Павел Погребняк получил жёлтую карточку за отмашку против Магнуссона в центре поля, но на этом эпизод не закончился, после этого Погребняк замахнулся мячом на главного арбитра встречи Алексея Сухого, за что тут же получил вторую жёлтую карточку, а вместе с ней и красную.

На данный момент идёт 62-я минута матча, ЦСКА впереди со счётом 2:1.

37-летний российский нападающий сыграл восемь матчей за «Урал» в нынешнем сезоне во всех турнирах и отметился одним забитым голом.