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Погребняк получил вторую жёлтую карточку за то, что замахнулся мячом на арбитра

13 Декабря 2020, 20:24,

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В рамках восемнадцатого тура российской Премьер-лиги ЦСКА на своём поле принимает «Урал».

На 47-й минуте нападающий «Урала» Павел Погребняк получил жёлтую карточку за отмашку против Магнуссона в центре поля, но на этом эпизод не закончился, после этого Погребняк замахнулся мячом на главного арбитра встречи Алексея Сухого, за что тут же получил вторую жёлтую карточку, а вместе с ней и красную.

На данный момент идёт 62-я минута матча, ЦСКА впереди со счётом 2:1.

37-летний российский нападающий сыграл восемь матчей за «Урал» в нынешнем сезоне во всех турнирах и отметился одним забитым голом.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Урал, Павел Погребняк
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