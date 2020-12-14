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Защитник «Урала» Калинин: «Мой гол ЦСКА - один из самых счастливых моментов в жизни»

14 Декабря 2020, 10:59,

ФК "Краснодар"

Защитник екатеринбургского «Урала» Игорь Калинин высказался о своем голе в поединке 18-го тура чемпионата России против московского ЦСКА. Встреча завершилась вничью со счетом 2:2.

«Было очень приятно забить. Главное, что команда провела хороший матч, все ребята бились. Такой результат - заслуга всей команды. Гол на последних минутах - один из самых счастливых моментов в моей жизни», - передает слова футболиста официальный сайт екатеринбургского коллектива.

После 18 туров чемпионата России команда из Екатеринбурга набрала 20 очков и располагается на 12-й позиции в турнирной таблице.

В нынешнем сезоне Премьер-лиги Калинин принял участие в 11 поединках.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: ЦСКА Москва, Урал, Игорь Калинин
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