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Конов: «Уверен, что Ганчаренко покидает ЦСКА»

13 Декабря 2020, 21:19,

Global Look Press

Журналист Василий Конов считает, что главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко покинет клуб. Сегодня «армейцы» потеряли очки в матче с «Уралом» (2:2).

«Уверен, что Виктор Михайлович покидает ЦСКА. Давно пора. Не знаю, что его может спасти. Игры нет, результата нет, в Европе второй год катастрофа, никаких плюсов», - написал Конов в своём телеграм-канале.

Отметим, что после восемнадцати туров ЦСКА занимает третье место в российской Премьер-лиге, отставая от лидирующего «Зенита» на четыре очка.

«Армейцы» уже вылетели из Лиги Европы, не одержав ни одной победы за весь групповой этап турнира.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: ЦСКА Москва, Виктор Ганчаренко, Василий Конов
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Комментарии (1)
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Anatoliy-Kozarenko
13 Декабря 2020, 21:31

коней в стойло, овса в торбы, а тренера к бульбашам!

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