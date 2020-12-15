Увольнение Ганчаренко как очевидный, но не обязательно правильный ход

Виктор Ганчаренко покидает ЦСКА, о его грядущем уходе сообщают все отечественные медиа. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет, насколько это правильный шаг.

Виктору Ганчаренко, судя по всему, осталось провести последний матч во главе ЦСКА. После встречи с «Ростовом», которая будет заключительной в текущем календарном году, будет объявлено об уходе белорусского специалиста. Причём сообщается, что это не только желание самого клуба расстаться с наставником, но и его самого. Якобы сам Ганчаренко попросил о своей отставке, так как он потерял контакт с игроками.

Когда команда попадает в кризис, уволить тренера — это самое очевидное решение. Обновить разом состав — дело дорогое и хлопотное, а вот одного человека поменять на другого довольно просто. ЦСКА явно забуксовал, провальный вылет из Лиги Европы тому явное подтверждение. Тем не менее в чемпионате страны «армейцы» хоть и теряют очки, пока находятся довольно высоко и ведут борьбу даже за чемпионство. При этом очевидно, что для ЦСКА важнее именно занять первое или хотя бы второе место в Премьер-лиге, чем выйти в плей-офф Лиги Европы.

Менять тренера можно, когда очевидно, что это пойдёт на пользу. Смотря на ЦСКА сейчас, такой уверенности нет. Едва ли «армейцы» смогут оперативно найти более сильного наставника. В России с тренерскими кадрами туго, а сильного иностранца заманить, тем более в середине сезона, будет сложно либо очень дорого. ЦСКА, конечно, обладает деньгами, но едва ли зимой планирует серьёзно тратиться на наставника. Ожидается, что «армейцев» примет Василий Березуцкий, у которого опыта самостоятельной работы нет.

Логичнее было бы спокойно дать поработать Ганчаренко до конца сезона или хотя бы до момента, когда было бы понятно, что задача решена не будет. Сейчас же ЦСКА планирует буквально бросить на амбразуру свою легенду, у которой нет никакого опыта.

Является ли главной проблемой ЦСКА работа тренера? Едва ли. Команда потратила кучу денег на усиление, но выхлопа от этого пока не так много. Ни Гайч, ни Эджуке, ни Фукс по разным причинам пока не оправдывают надежд. Зато при Ганчаренко явно прогрессирует молодёжь, вот уже и о Марадишвили активно говорят, а Обляков и Кучаев вызываются в сборную.

Новый тренер (видимо, Березуцкий) возглавит команду, которая борется за второе лигочемпионское место, так что задача, которая будет поставлена, очевидна. Однако решить её будет довольно непросто, тем более новому и, видимо, неопытному тренеру. По сути, это ставка на удачу, что совсем не похоже на ЦСКА.

Конечно, есть вероятность, что это временная мера. Если Ганчаренко действительно хотел уйти, а нового тренера с ходу не найти, то решение можно было бы отложить до лета, а пока поставить Березуцкого, ведь кто-то должен руководить коллективом. В этом случае дать полгода поработать, а потом войти в штаб опытного наставника было бы хорошим выходом. Тем не менее, видимо, в ЦСКА всё же делают ставку именно на молодого тренера, а это, по опыту России, может и загубить карьеру.

Андрей Центров