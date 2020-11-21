Талалаев: «Мне очень понравилось, как ребята играли с чемпионом»

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев на пресс-конференции после матча с «Зенитом» (2:2) дал оценку игре.

- Результатом можно быть неудовлетворенным до конца, потому что у нас было преимущество в концовках таймов. Что касается качества игры, мне очень понравилось, как ребята играли с чемпионом. В принципе, все основные вещи, о которых мы говорили, были выполнены на поле, за исключением редких моментов. Было бы странно, если бы настолько классные футболисты и настолько классная команда не создавала опасности на своих сильных сторонах. Мы постарались уменьшить количество стандартов у своих ворот. Нам это удалось, но, к сожалению, при одном из них была нарушена игровая дисциплина. Будем разбираться с этим. Мы пропустили этот ненужный второй гол. В первом мастерство игроков. Кузяев замечательно открылся от нашего новоиспеченного левого защитника. По объективным причинам у нас Харин играл левого защитника и справился с этой задачей очень хорошо, мне очень понравилось, как он играл, как и все ребята.

Что касается характера, мне нравится, что мы двигаемся в нужном направлении, дважды проигрывая по ходу матча, мы справлялись, забивали мячи, а самое главное - брали игру под свой контроль. То есть, где-то нам и «Зенит» давал нам возможность, ведь забивая, он немного перестраивал свою игру, и сами наши футболисты более агрессивно играли.

Нам сегодня соперник предложил две игровые схемы. Если в первом тайме нам было достаточно тяжело, все подборы они забирали от своих больших нападающих. Во втором тайме они перешли на три защитника, и лишнего игрока в середине у них не стало, и здесь уже мы главенствовали в середине поля. Но планом на игру было активное использование флангов. Видно, что опытный тренерский штаб эту идею понял. В концовке первого тайма у нас было преимущество на флангах, но потом его постепенно нейтрализовали, перейдя на пять защитников или там три центральных защитника.

Что касается игры нашей команды, мне немного не понравилось, как выходят наши молодые. Не много индивидуальных действий, которые не приводят к эффективности. То есть, мяч не приходит в штрафную, может быть, это уже не в их пользу сыграет, потому что перед тренерским штабом стоит выбор - оставить более опытных футболистов, которые доводят до ударов по воротам, прострелов и доставок мяча в штрафную. Мы надеемся, что выходящие на замену будут создавать такие же моменты. А так все заканчивается только дриблингом у угловых флажков и полумоментами, которые не заканчиваются опасностью у ворот соперника. У нас впереди как раз два недельных цикла. Мы дали только один выходной день. Надеемся, что немного поработаем в этом направлении, плюс ждем, что выздоровеют Семёнов и Быстров. Конечно, эти ребята нам добавят в мастерстве, потому что в концовке второго тайма нам чуть-чуть не хватило именно правильного расположения на поле и правильного использования своего преимущества.

- Понравилась ли вам игра Анхеля, несмотря на то, что футболист буквально накануне вернулся в расположение клуба из Венесуэлы?

- У меня вообще нет опасений, когда я выпускаю футболистов на поле. Наверное, это то главное, что по результатам этого первого круга появилось - несмотря на некоторые личные обиды, кто-то мало играет, кто-то реже выходит, кого-то меняют, они не согласны с этим. Но появилась уверенность друг в друге, это самое главное, что у нас есть в сегодняшнем «Ахмате» - это уверенность тренерского штаба в футболистах, а футболистов - в тренерском штабе, в том, что никаких непонятных ходов здесь не будет. Все остальные шероховатости работой нивелируются. Анхель сыграл неплохо, но есть один момент, который мы будем разбирать с ним лично и с его партнерами.

- Некоторые футболисты из основной обоймы отсутствуют - Быстров, Ильин, Семёнов. На кого можете рассчитывать в следующем матче с «Локомотивом»?

- Я думаю, что все они как раз подойдут к этому времени, там не такие сложные повреждения и болезни, мы справляемся по ходу. Единственное, что Роши у нас будет долго отсутствовать. Все остальные… я думаю, что вот Ризван Уциев съездил уже повторно пролечился в Сербии, начал работать уже с командой. Уверен, что еще до конца этого календарного года каждый из них внесет свою лепту в успешную игру нашей команды.

- Семёнов вернулся из расположения сборной, тренировался и готовился, но не попал в заявку. С чем это связано?

- Горло прихватило, ангина. До последнего сегодня еще в 10:30 планировался его выход на поле. Потом когда пошел подъем температуры, мы поменяли свое решение и выпустили Анхеля, несмотря на то, что он был предупрежден, что его, скорее всего, ждет второй тайм. Он планировался по тому плану, который мы строили в течение недели, что он будет усиливать игру. Он вышел сразу и сыграл хороший матч, как и все ребята. За что я их и благодарю.