Ананидзе дал совет Дзюбе

Экс-полузащитник «Спартака» Джано Ананидзе выступил против травли бывшего одноклубника Артёма Дзюбы после скандального видео, которое по чьему-то умыслу оказалось в сети Интернет.

- Посмотрел 10 секунд, что слили в интернет и все. Конечно, я ему сразу же написал, поддержал. Ну и попросил ничего больше не фоткать, - приводит слова Ананидзе Sport24.

С 2009 по 2019 год Ананидзе провел 122 матча за «Спартак» в чемпионате России. Сейчас 28-летний футболист лечит травмированное колено и является свободным агентом. Его последним клубом был «Ротор», в котором он числился чуть больше месяца в начале текущего сезона.