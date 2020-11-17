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Ананидзе дал совет Дзюбе

17 Ноября 2020, 18:11,

fratria.ru

Экс-полузащитник «Спартака» Джано Ананидзе выступил против травли бывшего одноклубника Артёма Дзюбы после скандального видео, которое по чьему-то умыслу оказалось в сети Интернет.

- Посмотрел 10 секунд, что слили в интернет и все. Конечно, я ему сразу же написал, поддержал. Ну и попросил ничего больше не фоткать, - приводит слова Ананидзе Sport24.

С 2009 по 2019 год Ананидзе провел 122 матча за «Спартак» в чемпионате России. Сейчас 28-летний футболист лечит травмированное колено и является свободным агентом. Его последним клубом был «Ротор», в котором он числился чуть больше месяца в начале текущего сезона.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Спартак Москва, Зенит, Артём Дзюба, Жано Ананидзе
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Комментарии (2)
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1
jUMPER
17 Ноября 2020, 19:09

Уважаемые журналисты ЕФ, хватит выдергивать эти высказывания на тему дзюбить... Ну это уже надоело до тошноты... Вы опускаетесь до бабок у подъезда...Уже воняет от этого всего

0
Марченко Максим
17 Ноября 2020, 18:43

Вот именно Ананидзе надо было на эту тему высказаться ,в связи с его фамилией ,это что стёб какой то)) ,лучше бы промолчал.Ща подхватят опять и по новой.

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