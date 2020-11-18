Санкт-Петербург с 23 ноября запрещает посещение зрителей на спортивные мероприятия

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18 Ноября 2020, 23:38,
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На сайте правительства Санкт-Петербурга опубликованы новые правила посещения спортивных мероприятий.
«С 23 ноября запрещается доступ зрителей на спортивные мероприятия», — говорится в постановлении правительства города.
Ранее стадионы могли заполняться не более, чем на 10% от общей вместительности стадиона. «Газпром Арена» рассчитана на 62 315 зрителей.
Футбольный клуб «Зенит» проведет ещё четыре домашние встречи против различных команд.
На данный момент положение «Зенита» в чемпионате России устраивает болельщиков, питерцы занимают второе место, однако в Лиге чемпионов всё куда хуже, ведь «сине-бело-голубые» не выиграли ни одного матча, сыграли один раз вничью с «Лацио» перед международным перерывом и проиграли два матча.
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Евро-Футбол.Ру Долгий Вадим
|Теги: Зенит, карантин, Питер