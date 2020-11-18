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Санкт-Петербург с 23 ноября запрещает посещение зрителей на спортивные мероприятия

18 Ноября 2020, 23:38,

Евро-Футбол.Ру

На сайте правительства Санкт-Петербурга опубликованы новые правила посещения спортивных мероприятий.

«С 23 ноября запрещается доступ зрителей на спортивные мероприятия», — говорится в постановлении правительства города.

Ранее стадионы могли заполняться не более, чем на 10% от общей вместительности стадиона. «Газпром Арена» рассчитана на 62 315 зрителей.

Футбольный клуб «Зенит» проведет ещё четыре домашние встречи против различных команд.

На данный момент положение «Зенита» в чемпионате России устраивает болельщиков, питерцы занимают второе место, однако в Лиге чемпионов всё куда хуже, ведь «сине-бело-голубые» не выиграли ни одного матча, сыграли один раз вничью с «Лацио» перед международным перерывом и проиграли два матча.
Евро-Футбол.Ру Долгий Вадим
Теги: Зенит, карантин, Питер
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