Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Талалаев: «Для «Зенита» одна-две потери, может быть, не сказываются»

21 Ноября 2020, 16:40,

Крылья Советов

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев поделился впечатлениями от матча с «Зенитом» в эфире канала «Матч Премьер».

- У нас шесть человек уезжало, мы анализируем всё, в том числе и как играют футболисты, которые уезжают в сборную, и какого результата мы достигаем после перерыва. Нам не очень нравится состояние игроков после перерыва, когда они работают отдельно от команды. Я так сфорумулирую. Работали плодотворно, кое-что успели подготовить?

- По составу. Богосавац вроде игрок старта, но сегодня он в запасе. В чем причина?

- Он недавно присоединился, переболел. У нас есть простуды, есть микротравмы, не только Богосавац, у нас есть потери. Еще раз, мы скромная команда, которая занимается построением футбола, которая находится в стадии развития. Мы сегодня играем с действующим чемпионом. И если у них там одна-две потери, может быть, не сказываются, то для нас любой футболист, который играл более 50% игрового времени и не попадает в стартовый состав, это всегда задумки для тренерского штаба.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Ахмат, Андрей Талалаев
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
В отставку? Сборная России унижена резервистами Сербии
В отставку? Сборная России унижена резервистами Сербии
Спорные решения польского арбитра погубили сборную России в Турции
Спорные решения польского арбитра погубили сборную России в Турции
Теннис в Севилье: Испания унизила Германию, полузащитник «Сити» оформил хет-трик
Теннис в Севилье: Испания унизила Германию, полузащитник «Сити» оформил хет-трик
​Португальцы сложили полномочия - сборная Франции стала первым участником финальной части Лиги наций
​Португальцы сложили полномочия - сборная Франции стала первым участником финальной части Лиги наций
Матч Швейцария - Украина отменён
Матч Швейцария - Украина отменён
Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 5000 Обзор Играть
3 Бонус: 500 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 19500 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола