Талалаев: «Для «Зенита» одна-две потери, может быть, не сказываются»

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев поделился впечатлениями от матча с «Зенитом» в эфире канала «Матч Премьер».

- У нас шесть человек уезжало, мы анализируем всё, в том числе и как играют футболисты, которые уезжают в сборную, и какого результата мы достигаем после перерыва. Нам не очень нравится состояние игроков после перерыва, когда они работают отдельно от команды. Я так сфорумулирую. Работали плодотворно, кое-что успели подготовить?

- По составу. Богосавац вроде игрок старта, но сегодня он в запасе. В чем причина?

- Он недавно присоединился, переболел. У нас есть простуды, есть микротравмы, не только Богосавац, у нас есть потери. Еще раз, мы скромная команда, которая занимается построением футбола, которая находится в стадии развития. Мы сегодня играем с действующим чемпионом. И если у них там одна-две потери, может быть, не сказываются, то для нас любой футболист, который играл более 50% игрового времени и не попадает в стартовый состав, это всегда задумки для тренерского штаба.