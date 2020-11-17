Сёмин: «Все люди смотрели телевизор и бубнили, кто же победит - Трамп или Байден. И вдруг появляется Дзюба»

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17 Ноября 2020, 22:18,
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин в эфире канала «Матч!» считает, что Артёма Дзюбы не хватает сборной России.
- Кто может встать в раздевалке и заорать?
- В данной ситуации, например, явно не хватало Дзюбы, потому что он в чужой штрафной площади очень опасен, оказывает очень большое давление. Игроки привыкли к нему. Когда комбинационная игра не получалась, играли на Дзюбу, он этот мяч контролировал. Из-под него много было остроты. Наверное, его не хватало.
- Как отнеслись к решению Черчесова убрать его из состава сборной после той истории?
- Это решение Черчесова, а та история меня совершенно не интересует.
- Как бы вы себя повели, будучи тренером?
- Наверное, в шутку надо перевести. А если в шутку перевести, в тот период все люди смотрели телевизор и бубнили, кто же победит - Трамп или Байден. И вдруг появляется Дзюба. Появился Дзюба, и вся пресса повернулась в другую сторону. Может он специально?
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Артём Дзюба, Юрий Сёмин