Сёмин: «Все люди смотрели телевизор и бубнили, кто же победит - Трамп или Байден. И вдруг появляется Дзюба»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин в эфире канала «Матч!» считает, что Артёма Дзюбы не хватает сборной России.

- Кто может встать в раздевалке и заорать?

- В данной ситуации, например, явно не хватало Дзюбы, потому что он в чужой штрафной площади очень опасен, оказывает очень большое давление. Игроки привыкли к нему. Когда комбинационная игра не получалась, играли на Дзюбу, он этот мяч контролировал. Из-под него много было остроты. Наверное, его не хватало.

- Как отнеслись к решению Черчесова убрать его из состава сборной после той истории?

- Это решение Черчесова, а та история меня совершенно не интересует.

- Как бы вы себя повели, будучи тренером?

- Наверное, в шутку надо перевести. А если в шутку перевести, в тот период все люди смотрели телевизор и бубнили, кто же победит - Трамп или Байден. И вдруг появляется Дзюба. Появился Дзюба, и вся пресса повернулась в другую сторону. Может он специально?