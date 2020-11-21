Семак: «Два пропустили - это много, но могли еще забивать больше и побеждать»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился впечатлениями от матча с «Ахматом» (2:2) в эфире канала «Матч Премьер».

- Что касается первого тайма, неплохо. Практически в одном моменте сыграли неправильно абсолютно. Наши два крайних полузащитника оказались на одном фланге, и с этого фланга нам пришел первый гол. Что касается второго тайма, то забили, были еще моменты забить, но пенальти абсолютно изменил ход матча. Старались в концовке выиграть и заработали удаление. Естественно, в меньшинстве атаковать было сложнее. Очень тяжелая игра, жалко, конечно, что не победили.

- Если учитывать то, что заканчивали матч в меньшинстве, результатом довольны?

- Нет, конечно, недовольны. Хотелось победить. Прекрасные моменты были во втором тайме, и у Ерохина, который не попал в створ, у того же Артёма Дзюбы, который один на один вышел. Реализацию надо развивать. Понятно, что два пропустили - это много, но могли еще забивать больше и побеждать.