Канчельскис: «Решение не вызывать Дзюбу в сборную было принято сверху»

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис уверен, что инициатива отстранить форварда «Зенита» Артёма Дзюбы от национальной сборной исходила не от главного тренера Станислава Черчесова.

«Я думаю, что решение не вызывать Дзюбу в сборную было принято сверху. Здесь определенно чувствуется давление футбольных руководителей страны на главного тренера», - приводит слова Канчельскиса Sport24.

Канчельскис также удивился такому решению тренера, ведь случившееся с Дзюбой не имеет никакого отношения к футболу, и предположил, что таким образом было решено не портить имидж сборной.