Канчельскис: «Решение не вызывать Дзюбу в сборную было принято сверху»

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17 Ноября 2020, 19:41,
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Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис уверен, что инициатива отстранить форварда «Зенита» Артёма Дзюбы от национальной сборной исходила не от главного тренера Станислава Черчесова.
«Я думаю, что решение не вызывать Дзюбу в сборную было принято сверху. Здесь определенно чувствуется давление футбольных руководителей страны на главного тренера», - приводит слова Канчельскиса Sport24.
Канчельскис также удивился такому решению тренера, ведь случившееся с Дзюбой не имеет никакого отношения к футболу, и предположил, что таким образом было решено не портить имидж сборной.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Зенит, Сборная России, Артём Дзюба, Андрей Канчельскис