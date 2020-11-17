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Канчельскис: «Решение не вызывать Дзюбу в сборную было принято сверху»

17 Ноября 2020, 19:41,

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Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис уверен, что инициатива отстранить форварда «Зенита» Артёма Дзюбы от национальной сборной исходила не от главного тренера Станислава Черчесова.

«Я думаю, что решение не вызывать Дзюбу в сборную было принято сверху. Здесь определенно чувствуется давление футбольных руководителей страны на главного тренера», - приводит слова Канчельскиса Sport24.

Канчельскис также удивился такому решению тренера, ведь случившееся с Дзюбой не имеет никакого отношения к футболу, и предположил, что таким образом было решено не портить имидж сборной.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Зенит, Сборная России, Артём Дзюба, Андрей Канчельскис
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