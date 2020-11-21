​Семак прокомментировал судейство матча «Ахмат» - «Зенит»

Наставник «Зенита» Сергей Семак после субботней гостевой ничьей с «Ахматом» (2:2) высказался по поводу судейства.

«О судействе либо хорошо, либо ничего. Эту тему обсуждать не буду. Что касается второй жёлтой карточки для удалённого Ракицкого, то с бровки казалось, что этот фол не тянул на карточку.

Эпизод в штрафной «Ахмата», когда не обратились к ВАР? Опять же, говорить о судействе не хочу», - сказал Семак на пресс-конференции.

После потери двух зачётных баллов в Грозном «Зенит» рискует опуститься на третье место в турнирной таблице Премьер-лиги по итогам пятнадцатого тура.