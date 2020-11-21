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​Семак прокомментировал судейство матча «Ахмат» - «Зенит»

21 Ноября 2020, 19:26,

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Наставник «Зенита» Сергей Семак после субботней гостевой ничьей с «Ахматом» (2:2) высказался по поводу судейства.

«О судействе либо хорошо, либо ничего. Эту тему обсуждать не буду. Что касается второй жёлтой карточки для удалённого Ракицкого, то с бровки казалось, что этот фол не тянул на карточку.

Эпизод в штрафной «Ахмата», когда не обратились к ВАР? Опять же, говорить о судействе не хочу», - сказал Семак на пресс-конференции.

После потери двух зачётных баллов в Грозном «Зенит» рискует опуститься на третье место в турнирной таблице Премьер-лиги по итогам пятнадцатого тура.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Зенит, Сергей Семак
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Комментарии (2)
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1
ингерман
21 Ноября 2020, 20:19

ай.. как сказал бы брат-суперзина - задачам зенита не соответствует.. )))

0
superzina
21 Ноября 2020, 21:48

11 м был на 100% левый , но Зенит увы на победу не наиграл .
Мне даже показалось ,что ничью можно ,при такой слабой игре Зенита , отнести к удачному исходу.

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