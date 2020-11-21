Дзюба - в стартовом составе «Зенита» на матч с «Ахматом»

Объявлены стартовые составы грозненского «Ахмата» и петербургского «Зенита» на поединок 15-го тура российской Премьер-лиги. Стоит отметить, что капитаном гостей будет защитник Деян Ловрен.

«Ахмат»: Гудиев, Ненахов, Ромеро, Нижич, Тимофеев, Ильин, Бериша, Швец, Харин, Полярус, Мелкадзе.

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Ракицкий, Ловрен, Сантос, Жирков, Ерохин, Сутормин, Кузяев, Барриос, Дзюба.

Матч между «Ахматом» и «Зенитом» состоится в субботу, 21-го ноября, на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени. Текстовую трансляцию проведет Liveresult.ru.

После 14 сыгранных туров «Ахмат» занимает седьмое место в таблице, а «Зенит» находится на второй строчке.