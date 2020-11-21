Дзюба - в стартовом составе «Зенита» на матч с «Ахматом»

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21 Ноября 2020, 15:07,
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Объявлены стартовые составы грозненского «Ахмата» и петербургского «Зенита» на поединок 15-го тура российской Премьер-лиги. Стоит отметить, что капитаном гостей будет защитник Деян Ловрен.
«Ахмат»: Гудиев, Ненахов, Ромеро, Нижич, Тимофеев, Ильин, Бериша, Швец, Харин, Полярус, Мелкадзе.
«Зенит»: Кержаков, Караваев, Ракицкий, Ловрен, Сантос, Жирков, Ерохин, Сутормин, Кузяев, Барриос, Дзюба.
Матч между «Ахматом» и «Зенитом» состоится в субботу, 21-го ноября, на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени. Текстовую трансляцию проведет Liveresult.ru.
После 14 сыгранных туров «Ахмат» занимает седьмое место в таблице, а «Зенит» находится на второй строчке.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Зенит, Артём Дзюба, Ахмат
Интересный состав... Оздоева нет, кто опорника будет играть? Неужели Семак схему поменяет? Да неужели...)))
ай.. кулака в старт подписали.. хорошая новосць.. )))