Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Вяльбе: «Дзюба никого не убил»

17 Ноября 2020, 16:21,

Евро-Футбол.Ру

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе выступила со словами поддержки форварда «Зенита» Артёма Дзюбы. Вяльбе уверена, что в ее виде спорта главный тренер не стал бы отстранять провинившегося. Максимум - все бы ограничилось «хихиканьем».

«Если бы это было один в один как у Артёма Дзюбы, то никаких гонений из команды точно не было бы. Он ничего не нарушил в плане спорта, он никого не убил», - заявила Вяльбе в эфире канала «Россия 24».

Артём Дзюба также лишился капитанской повязки в «Зените». Наставник команды Сергей Семак отметил, что она лишь бы являлась для футболиста дополнительной моральной нагрузкой.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Зенит, Артём Дзюба, Елена Вяльбе
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (1)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
KUGO
17 Ноября 2020, 18:20

Полностью согласен с Леной!!! За что чувака гнобить??? Он уже заплатил за удовольствие.

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Спорные решения польского арбитра погубили сборную России в Турции
Спорные решения польского арбитра погубили сборную России в Турции
«Ювентус» хочет продать Роналду. Где будет играть Криштиану - собрали все возможные варианты
«Ювентус» хочет продать Роналду. Где будет играть Криштиану - собрали все возможные варианты
​Португальцы сложили полномочия - сборная Франции стала первым участником финальной части Лиги наций
​Португальцы сложили полномочия - сборная Франции стала первым участником финальной части Лиги наций
Роналду забил 10 голов в десяти последних играх за сборную, Месси - ни одного
Роналду забил 10 голов в десяти последних играх за сборную, Месси - ни одного
Без Дзюбы в атаке пусто: Сборная России не смогла обыграть Молдову
Без Дзюбы в атаке пусто: Сборная России не смогла обыграть Молдову