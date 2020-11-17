Вяльбе: «Дзюба никого не убил»

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе выступила со словами поддержки форварда «Зенита» Артёма Дзюбы. Вяльбе уверена, что в ее виде спорта главный тренер не стал бы отстранять провинившегося. Максимум - все бы ограничилось «хихиканьем».

«Если бы это было один в один как у Артёма Дзюбы, то никаких гонений из команды точно не было бы. Он ничего не нарушил в плане спорта, он никого не убил», - заявила Вяльбе в эфире канала «Россия 24».

Артём Дзюба также лишился капитанской повязки в «Зените». Наставник команды Сергей Семак отметил, что она лишь бы являлась для футболиста дополнительной моральной нагрузкой.